FRAUENFUSSBALL: ALTENMARKT - SÜDBURGENLAND 0:2. Rückblende: In der Hinrunde der vergangenen Saison betrug das Punktekonto des FC Südburgenland magere drei Zähler und der Klassenerhalt war schon in weite Ferne gerückt. Dank starkem Frühjahr und tollem Saisonfinish blieb man der Planet Pure Frauen Bundesliga doch noch erhalten. Ein Sieg gegen Kleinmünster reichte. Heuer sieht die Sachlage anders aus – ganz anders.

Beim 2:0 in Altenmarkt holte man nämlich mittlerweile schon den siebten Zähler, also mehr als doppelt so viele wie 2018/19 und auch Platz fünf ist eine schöne Momentaufnahme.

Dafür zuständig war der Auswärtssieg beim SKV Altenmarkt/Triesting. Den Damen tat die zweiwöchige Länderspielpause gut und mit aufgeladenen Akkus reisten sie nach Niederösterreich. Dort entwickelte sich ein munteres Spielchen mit einer überlegenen Gäste-Elf, die in Minute 37 durch Emily Planner in Führung ging. In weiterer Folge blieb das Geschehen offen, verlegten sich die Kickerinnen von Trainer Rene Mahlknecht aufs Kontern und wurden in Minute 86 für ihren Kampf belohnt: Franziska Thurner fixierte den zweiten Sieg in Folge und eine komfortable Ausgangsposition für die weiteren Spiele des diesjährigen Herbstdurchganges.

VORSCHAU; SONNTAG, 14 UHR; SÜDBURGENLAND - HORN: Am Wochenende soll die „Erfolgsserie“ vor heimischem Publikum fortgesetzt werden. „Wir wollen punkten. Dabei hoffen wir wieder auf die Unterstützung unserer Fans. Stolz bin ich auf die Mädchen in der Future League, die endlich ihr erstes Spiel gewannen“, sagte Trainer Rene Mahlknecht abschließend.