Fernduell um die Liga-Krone!

Am Samstag gegen 17 Uhr könnte schon alles entschieden sein: Der 2. Liga-Tabellenführer aus Grafenschachen hat es in Jennersdorf selbst in der Hand, seinen tollen Herbst mit der Winterkrone zu beenden.

Sofern man in der südlichsten Bezirkshauptstadt drei Punkte holen sollte, kann der schärfste Verfolger von der SpG Edelserpentin einen Tag später beim ASK Rotenturm machen, was er will, der SCG wäre von Platz eins nicht mehr zu verdrängen.

Ob die Grafenschachner Elf von Cheftrainer Helmut Plank noch einmal Zweifel aufkommen lässt? Vor hat man es laut Sektionsleiter Gerald Ringhofer nicht. „Klar ist, dass wir sowieso einen Sieg benötigen werden, auch weil Edelserpentin einen Lauf hat“, so der Verantwortliche, der in weiterer Folge nachschoss: „Für uns wird das sicher ein Kraftakt, aber wir wollen uns die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen.“

Zu viel investierte man über den gesamten Herbst, um sich die Feiern noch vermiesen zu lassen. Zuletzt mussten Michael Oberrisser und Fabio Pimperl verletzt ausgewechselt werden und die Diagnosen sahen zu Wochenbeginn nicht wirklich gut aus. Alleine für diese beiden würde man den Titel gerne einfahren. Die Aufgabe hat es mit Jennersdorf aber in sich. Noch im Vorjahr verlor der SCG mit 0:6. Ringhofer: „Wir haben dort etwas gut zu machen und ich hoffe doch, dass unsere Burschen alles reinhauen, was sie noch im Köcher haben.“

Entspannt sah man die Lage indes beim Verfolger von der SpG Edelserpentin. Man hat es zum einen nicht mehr selbst in der Hand und zum anderen mit Rotenturm auch noch eine schwere Prüfung vor sich.

„Die sind ja auch im vorderen Drittel mit dabei und wir müssen einmal abwarten, wer vielleicht vom Kooperationspartner Oberwart auflaufen wird“, erklärte SpG-Obmann Konrad Renner, der auch den fixen zweiten Platz als außergewöhnliches Ergebnis ansah: „Der Bessere soll es dann für sich entscheiden. Im Feiern sind beide Vereine stark“, schmunzelte Renner, um anzufügen: „Vor der Saison hatte mit dieser Konstellation ja auch keiner gerechnet gehabt.“