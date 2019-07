Der SV Mühlgraben hat sein Trainerteam erweitert. Mit dem einheimischen Sportler Sebastian Jud kommt ein Experte im Bereich Fitness zum Fußballverein. In seinem „eigentlichen Leben“ ist Jud bekanntlich Weltcup-Snowboard-Crosser , doch die Trainertätigkeit reizte ihn immer schon. „Mein Traum ist es sowieso, einmal im Profisport als Trainer tätig zu sein“, gibt der Mühlgrabener zu Protokoll.

Doch wie kam es zum Engagement? „Ich bin ja oft beim Training und bei den Spielen, da hat mich Sektionsleiter Roland Vakon dann mal gefragt, ob ich nicht mithelfen würde“, erklärt Jud den Vorgang. Seit der Sommervorbereitung ist er nun ein Bestandteil des Teams und kümmert sich vor allem um die Themen Beweglichkeit, Kraft und auch die Verletzungsvorsorge. Bei den Spielern kommt das Training laut Jud gut an: „Die Spieler sehen jetzt, was es alles für verschiedene Übungen gibt. Manche haben ihr ganzes Leben die gleichen Übungen absolviert. So kann man aber eine Freude und Abwechslung in das alltägliche Trainingsprogramm reinbringen. Manche Zuschauer meinen, man sieht das der Truppe schon an.“