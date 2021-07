Eine intensive Woche haben die Spieler aus Stinatz hinter sich. Dabei trafen sie mit der FLA3-Mannschaft in Wr. Neustadt auf die Stonefield Raptors und die Oberwart Guardians, wobei vorrangig gemeinsam trainiert wurde und die Ozelots auch die beiden abschließenden Trainingsspiele für sich entschieden. Auch für das FLA-Team geht es in die heiße Phase der Vorbereitung.

Dort startet die Meisterschaft am 7. August und somit auch der Kampf um die begehrten Play-off-Plätze. „In der Regular-Season zieht es uns zweimal nach Wr. Neustadt und einmal nach Hirschbach im Mühlkreis“, erzählt Obmann Jan Zsifkovits, ehe die Play-offs dann am 19. September in Innsbruck stattfinden. Der große Finaltag geht dann auf heimischem Boden am 26. September über die Bühne. Das Ozelots-Ziel? Die Quali dafür schaffen. Obmann Zsifkovits: „Wir wollen auf unserer neu sanierten Anlage unbedingt dabei sein und dann Flag-Football auf hohem Niveau bieten.“