Lange Ausfallsliste bei Stinatz Ozelots

Die Ozelots aus Stinatz starten am Samstag am Phönixplatz in Schwechat in den vierten Spieltag der „Flag Liga Austria II“. Aktuell befindet sich das Team auf Rang vier und damit weiter auf einem Play-off-Platz. Nach den überschaubaren Leistungen beim Heimspieltag ist die Mannschaft jedoch auf Wiedergutmachung ausgerichtet.

Viele fallen aus, aber trotzdem positiv gestimmt

Die Ausfallsiste ist mit Philipp Heitzer, Peter Grandits, Tobias Schmidt, Sascha Kranz aber lange. Tobias Kirisits und Sebastian Kirisits werden auch definitiv nicht mitwirken können. Ebenso steht hinter Jan Zsifkovits krankheitsbedingt noch ein großes Fragezeichen. Es sind Ausfälle, die nur schwer bis gar nicht kompensierbar sind. Daher sind einige der jungen Wilden aus der zweiten Reihe gefragt. Mit dem 15-Jährigen Tim Grandits und Rookie Matthias Csar geben zwei blutjunge Spieler ihr Debüt. Außerdem wird der 17-Jährige Mathias Resetarits sein Debüt auf der wohl wichtigsten Position im Football geben. Er geht als „Starting“-Quarterback in den Spieltag. Headcoach George Marku zur Ausgangsposition: „Aufgrund der vielen Ausfälle war es uns in der letzten Zeit kaum möglich, entsprechende Trainingseinheiten zu absolvieren.“ Für den Coach wiegen vor allem die vielen verletzungsbedingten Ausfälle schwer, „denn einige Spieler fehlen wohl die gesamte Saison. Wir brauchen uns aber nicht zu verstecken.“

Der kommende Spieltag beginnt am Samstag um 11.15 Uhr gegen die Vienna Sentinels, danach geht es um 13:45 gegen die Stonefield Raptors, ehe um 15 Uhr die Vienna Constables warten. „Es werden drei harte Spiele für uns. Natürlich benötigten wir auch ein wenig Glück, da wir nicht in Bestbesetzung antreten können“, ist sich Defensive Coordinator Peter Grandits der Lage bewusst.