Ozelots Stinatz: Traum in Griffweite

Die Stinatzer Truppe ist bereit, den Traum vom Aufstieg in die höchste österreichische Spielklasse zu verwirklichen. Die Ozelots treten in Innsbruck am Sonntag im Halbfinale gegen die USI Avalanches an. Nach einer erfolgreichen Saison sicherten sich die Südburgenländer ihren Platz in dieser entscheidenden Phase.

Niederlage vom Vorjahr noch in den Köpfen

Die gegnerische Mannschaft führte die Tabelle bis zuletzt an, daher wird es keine leichte Aufgabe, die Tiroler auf ihrem heimischen Boden zu bezwingen. Die Ozelots werden sich auf eine intensive Begegnung einstellen müssen, bei der es um alles geht. Die Erinnerung an die schmerzhafte Niederlage des Vorjahres – damals wurde der Finaleinzug um einen einzigen Punkt verpasst – ist noch in den Köpfen der Spieler. Für Trainer George Marku bieten die Play-offs die Gelegenheit, den Traum vom Aufstieg wahr werden zu lassen. „Die Play-offs haben für uns eine besondere Bedeutung. Uns wurde im Vorjahr eindrucksvoll vor Augen geführt, wie schmal der Grat zwischen Erfolg und Niederlage sein kann“, so Marku. Die gewonnene Erfahrung gibt seiner Mannschaft nun zusätzlichen Antrieb, das Ziel, den Aufstieg, heuer zu erreichen. „Als Team haben wir hart daran gearbeitet, um uns in eine vielversprechende Ausgangsposition zu bringen. Wir sind entschlossen genug, unsere Bemühungen im Halbfinale und darüber hinaus fortzusetzen“, erklärt der Coach.

Die weite Reise könnte sich bezahlt machen

Im zweiten Halbfinale treffen die Dark Angels aus Wien auf die Graz Panthers. Die Reise nach Innsbruck könnte zu einem Meilenstein der noch jungen Vereinsgeschichte werden, die Fans sind bereit, die Ozelots auf jedem Schritt dieses aufregenden Weges zu begleiten. „Ganz Österreich wird gespannt zuschauen, wenn die Ozelots und die Avalanches um den Einzug ins Finale kämpfen, das direkt im Anschluss stattfindet“, hofft Spieler Sebastian Kirisits.