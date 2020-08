Wie bei so vielen Sportarten stand ab Mitte März auch der Betrieb bei den Stinatzer Flag Footballern still. Bis in den Juni wurde quasi in Eigenregie trainiert, ehe dann nach und nach Lockerungen Einzug hielten. „Erst traf uns das Präventionskonzept des AFBÖ hart. Wir konnten uns so für den Trainings- und Spielbetrieb aussprechen, wobei bei uns weiter höchste Vernunft und Vorsicht herrscht“, so Obmann Jan Zsifkovits.

Die heurige Saison wird sehr kompakt an zwei Spieltagen (15. August in Schwechat und am 5. September in Klosterneuburg) abgehalten, wo man sich für das Finale im Footballzentrum Ravelin in Wien qualifizieren kann. Zsifkovits: „Die ‚Moon Bowl‘ ist das Ziel. Die Vorbereitung ist aber kurz und deshalb trainieren wir auch dreimal wöchentlich. Unser Fokus liegt aber klar auf der Etablierung der Liga. Wir wissen nicht, wo wir so recht stehen.“