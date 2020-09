FRAUEN BUNDESLIGA SÜDBURGENLAND - NEULENGBACH; SONNTAG, 14 UHR

In den letzten Wochen bereitete sich die Mannschaft von Trainer Rene Mahlknecht unter Einhaltung der COVID-19-Bestimmungen auf die Sonntag startende neue Saison vor. In der ersten Runde kommt es gleich zu einem Kracher, wenn Neulengbach zu Gast am Sportplatz in Mischendorf ist. „Wir sind gerüstet und hoffen, dass wir ihnen Paroli bieten können“, meint Mahlknecht.

Mahlknecht: „Peilen Mittelfeldplatz an“

Im Team befinden sich mit Szabina Talosi und Dóra Fábían auch zwei Spielerinnen aus Ungarn. Aufgrund der Pandemie und der Tatsache, dass die Grenzen am Dienstag gesperrt wurden, glaubt Obfrau Christiane Koch, dass es zu Problemen kommen könnte: „Zwar gibt es die Bestimmung, dass Spielerinnen 30 Kilometer von der Grenze entfernt in Österreich Fußball spielen dürfen. Persönlich gehe ich aber davon aus, dass sie fehlen werden.“ Trainer Mahlknecht geht nicht konform mit seiner Obfrau und hoffte zu Redaktionsschluss noch mit einem Einsatz der beiden Frauen. Seine Erwartungen für die Meisterschaft: „Wir peilen einen Mittelfeldplatz an.“

Obfrau Koch meinte zur aktuellen Situation: „Sollten Talosi und Fábian nicht spielen dürfen, schwächt uns das sehr. Wir sind aber gut aufgestellt, mit dem Leistungsvermögen der Elf bin ich zufrieden“, so Koch. Die auch hofft, dass trotz Corona viele Besucher auf den Sportplatz kommen. „Wir halten alle Richtlinien ein.“ Nach dem Spiel findet wie gewohnt das Spiel des Future-Teams gegen die 1b von Neulengbach statt. Aktuell befinden sich im Verein des FC Südburgenland 35 Spielerinnen, „wir werden bald ein Problem bekommen, da wir drei Mannschaften bilden könnten“, so Mahlknecht. Das ist alles Zukunftsmusik. Den Coach stimmt die generelle Marschrichtung des Vereins aber sehr positiv.