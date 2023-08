„5:0 gibt uns nötiges Selbstvertrauen“

Südburgenland - Graz 5:0. Das erste Spiel in der neuen Saison hätte für Südburgenlands Frauen nicht besser laufen können. Die Frauen traten dominant auf und übernahmen von Beginn an das Kommando am Feld. Auch die defensive Spielart der Steirerinnen war kein Problem.

„Zwar fehlte in den ersten 20 Minuten noch der letzte nötige Pass für das Führungstor. Doch danach war der Bann gebrochen und es lief für uns wie am Schnürchen“, berichtet Coach Dieter Sachs stolz.

Der Weitschuss und die 1:0-Führung durch Lilla Sipos in der 26. Minute war richtungsweisend, innerhalb fünf Minuten gelang Katja Graf durch ihren Abstauber das 2:0. Nach der Pause konnten die Steirerinnen nicht mehr das Spiel drehen, die Gegenwehr war gebrochen, der Sieg nur mehr eine Formsache. Sipos im Doppelpack sowie Julia Meixner sorgten bereits vor der 75. Minute mit der 5:0-Führung für den klaren Sieg ihrer Mannschaft. Dieser wurde danach nur mehr verwaltet und locker über die 90 Minuten gebracht.

„Die Grazer waren nicht wirklich gefährlich, der Sieg geht in dieser Höhe auch in Ordnung. Er gibt uns das nötige Selbstvertrauen für die nächsten Spiele und Aufgaben“, resümierte Sachs.

Vorschau: Bereits am Wochenende wird viel Selbstvertrauen wichtig sein, um in Horn auch bestehen zu können. Ob Isabella Gold mit dabei ist, stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest. Sie verletzte sich beim Auftaktspiel am Knie, es muss aber noch der Befund abgewartet werden. Sonst sind alle Spielerinnen wieder mit an Board. Gegen die Niederösterreicherinnen könnte es schon nicht mehr so einfach werden.

„Wir wissen, dass sie sehr kontrollierten Fußball spielen. Doch sie mussten einige Spielerinnen abgeben. Wir fahren natürlich nach Horn, um Punkte mitzunehmen“, so Sachs. Er ist sich auch sicher, dass es möglich ist, das Spiel mit drei Punkten im Gepäck in Richtung Südburgenland zu verlassen.

„Wenn wir genauso auftreten, wie zuhause gegen Graz, dann ist vieles möglich.“ Das Ziel von Sachs: Nicht nur vor heimischem Publikum in Mischendorf eine Macht zu sein, sondern auch auswärts. Damit das Ziel, sich im vorderen Drittel der Tabelle einzumauern, rasch gelingt. Und vielleicht steht dann ja schon bald einem möglichen Wiederaufstieg in die Frauen Bundesliga nichts mehr im Wege.