FC Südburgenland verliert letztes Heimspiel der Saison .

Die Frauen des FC Südburgenland mussten am grünen Rasen in Kohfidisch gegen den FC Bergheim eine 3:0-Niederlage einstecken. Das letzte Spiel der Herbstsaison findet voraussichtlich am kommenden Sonntag, um 11 Uhr beim FFC Vorderland statt. Mehr dazu lesen Sie in Ihrer nächsten BVZ-Ausgabe am kommenden Donnerstag.