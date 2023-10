Trainer-Fazit: „Es war ein gebrauchter Tag“

2. Frauen Bundesliga / Young Violets Austrian Wien - SPG Südburgenland/TSV Hartberg 2:1. Die Südburgenländerinnen starteten eigentlich gut in die Partie und versuchten, in den ersten Minuten, das Tempo zu machen. So fanden Lilla Sipos und ihre Spielerkolleginnen auch einige Chancen vor. Nachdem Austria eine aggressivere Gangart einlegte, war nicht mehr so viel möglich. „Sie bearbeiteten meine Frauen mit rechten und unrechten Mitteln, wo der Unparteiische 90 Minuten lange nichts unternahm“, resümierte Coach Dieter Sachs. Ein Elfmeter wurde erst nach Intervention des Linienrichters gegeben, dieser aber erst im Nachschuss von Linda Popofsits zum 1:0 verwertet.

Kurz vor der Pause gab es nach einer Kontersituation der Wienerinnen einen Abstimmungsfehler in der Abwehr, wobei Marie-Kristin Leitner die Notbremse zog und in der 42. Minute mit Gelb-rot den Platz verlassen musste. Den Elfmeter für Austria verwertete Kapitänin Carmen Rossmann zum 1:1-Pausenstand. In der zweiten Hälfte formierte sich die Sachs-Elf neu, aber auch die Austria wartete nun ab und ließ Katja Dorn durch einen Lattenschuss oder Lilla Sipos durchkommen, ehe auf der Linie kein Durchkommen mehr wahr. Die Weitschüsse waren die falschen Mittel, kurz vor dem Schlusspfiff gelang Freija Aflenzer der 2:1-Endstand für die Wienerinnen. „Es war ein gebrauchter Tag. Schade, wir waren nach dem Schlusspfiff alle am Boden zerstört. Die Fehler haben sich heute gerächt“, lautete das Resümee des Trainers.

Vorschau Schon am Sonntag, 14 Uhr, besteht die nächste Chance, mit einer guten Leistung gegen die Carinthian Hornets vor heimischem Publikum wieder als Sieger vom Platz zu geben. „Wir wollen unseren Fans einen Top-Auftritt abliefern. Es ist noch nichts verloren. Unser Ziel bleibt es weiterhin, uns im vorderen Drittel festzusetzen“, erklärte Sachs.

Foto: www.bfv.at

Young Violets Austrian Wien Frauen - SPG Südburgenland/TSV Hartberg 2:1 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (23.) Popofsits, 1:1 (44., Elfmeter) Rossmann, 2:1 (87.) Aflenzer.

Gelb-Rote Karte: Marie-Kristin Leitner (42., Unsportlichkeit).

SR: Lara.- Austria Mädchen AKA Haidestraße, 44.

Wien Frauen: Neidhardt; Fellner, Aflenzer (90. Prokopcova), Rapf, Schäfer (90. Benkö), Biblekaj (90. Rattay), Rossmann (75. Janisch), Wölkhart, Tranzikova, Steiner (63. Austerer), Vlajcic.

Südburgenland/Hartberg: Fazekas; Leitner, Skalova, Rozmis, Weber; Beiglböck, Dorn; Sipos, Bacher, Graf; Popofsits (73. Meixner).

Die nächste Runde; Freitag, 19 Uhr: FC Pinzgau Saalfelden - LASK.

Samstag, 14 Uhr: SKV Altenmarkt/Tr. - SV Horn; 14.30 Uhr: SVK Wildcats Elektro Service Fuchs - Young Violets Austrian Wien Frauen; 16 Uhr: Wiener Sport-Club - SG FAC-USC Landhaus.

Sonntag, 13.30 Uhr: Wiener Sport-Club - SG FAC-USC Landhaus; 14 Uhr: SPG Südburgenland/TSV Hartberg - Carinhtians Hornets.