Ein Highlight für den FC Südburgenland vor der Pause

Die Zügel werden wieder angezogen: Nach einer etwas ruhigeren Woche, wo man nur Dienstag und Donnerstag trainierte und dabei einmal auch einen Leistungstest absolvierte, heißt es für den kickenden FC Südburgenland-Tross nochmals Vollgas geben.

Am Samstag (13 Uhr) steht zum Abschluss eines sportlich nicht wirklich guten Jahres noch ein Schmankerl auf dem fußballerischen Stundenplan. Der Bundesligist vom SK Sturm Graz gibt sich in der zweiten Cuprunde nämlich die Ehre und will auch seinen Status als Favorit untermauern. Die Steirerinnen stehen, anders als die Elf von Dieter Sachs, auch in der regulären Meisterschaft sehr gut da und sind hinter Liga-Krösus St. Pölten Tabellenzweiter.

„Sie sind klar über uns zu stellen“, erklärte FC Südburgenland-Trainer Sachs und ergänzt: „Es ist aber vor allem für unsere jungen Spielerinnen eine super Geschichte, sich mit einem Bundesligisten messen zu können.“

Einige aus dem heurigen Kader kennen dieses Gefühl noch nicht, denn nach dem Bundesliga-Abstieg im Sommer wurde auch notgedrungen an personellen Stellschrauben gedreht. Zudem verhinderten bittere Ausfälle, das wahre Leistungsvermögen konstant abzurufen und so schloss man die Hinrunde auch nur auf Rang neun ab. Katzenjammer ist aber keiner angesagt. Viel mehr regiert die Zuversicht und Vorfreude, im Frühjahr seine wahren PS auf die Wiese zu bringen. Dafür sollen Verstärkungen kommen.

„Wir schauen uns auf alle Fälle um“, so Sachs, der anfügte: „Wir müssen die Kaderbreite, die zwischenzeitlich schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde, wieder herstellen.“ So fehlen seit Saisonbeginn etwa Hanna Graf, Anna Amtmann oder auch Lena Schandl. Zu diesen gesellt sich auch die in ihre Heimat zurückkehrende Roksolana Komar hinzu. Die südliche „Unterschiedsspielerin“ des Herbstes wird schon beim Cup-Highlight fehlen.

„Jetzt kriegen eben unsere jungen Spielerinnen ihre Chance“, blickte der Coach optimistisch auf den Samstag. Nach diesem geht es in die Winterpause. Trotz des Highlights ist man froh darüber.