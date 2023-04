FC Südburgenland: Eine Genuss-Vorstellung

SÜDBURGENLAND - WEIKERSDORF 10:0. Viel hatte sich der FC Süburgenland beim Duell gegen den Vorletzten vorgenommen und übertraf nach 90 Minuten dann die Erwartungen! Die Chance, sich etwas von hinten abzusetzen, wollte man unbedingt nutzen und so ging die Elf von Dieter Sachs auch ins Spiel. Schon nach sieben Minuten traf Lilla Sipos zur Führung, die sie keine sieben Minuten später mit dem 2:0 ausbaute. Früh waren die Weichen auf Heimsieg gestellt. Mehr und mehr spielte man sich dann in einen Rausch. Vor allem ab dem 4:0 nach knapp 60 Minuten gaben sich die Weikersdorferinnen auf und der FC Südburgenland feierte einen Kantersieg, der auch in Hinblick auf die Tordifferenz noch wichtig werden könnte. „Mannschaftlich gesehen war das top“, so Trainer Sachs, der mit einem Augenzwinkern anfügte: „Ein wichtiger Sieg, den wir auch noch ein bisschen genießen.“

VORSCHAU Mit dem Sieg im Rücken geht es nun mit Selbstvertrauen in ein weiteres direktes Duell. Am Sonntag, ab 15 Uhr, trifft man auf LUV Graz. Dabei geht es in allererster Linie darum, seriös aufzutreten und die Grundtugenden wieder auf den Platz zu bringen. Dann darf man auch wie zuletzt sehr gerne wieder glänzen. „Wir wollen eine kleine Heimmacht werden“, meinte der Cheftrainer Sachs dazu, der auf einen erneut furiosen Auftritt hoffte.