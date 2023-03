FC Südburgenland: gemeinsame Sache mit TSV Hartberg!

Werbung

Die Zusammenarbeit erstreckt sich über die beiden Frauenmannschaften des FC Südburgenland, gespielt wird vorerst weiterhin in der FußballArena Mischendorf.

Der FC Südburgenland entstand 2002 aus der Frauensektion des SC Pinkafeld. Die Vereinsfarben sind wie beim TSV Hartberg Blau-Weiß. Die größten Erfolge der Frauenmannschaft waren der Bundesliga-Vizemeistertitel 2010/11, das Erreichen des bundesweiten Cupfinales 2004, der einmalige Gewinn des „Brunos“ als beste Frauenmannschaft der Saison sowie die Auszeichnung zur burgenländischen Mannschaft des Jahres als jahrelanger Bestandteil der Bundesliga.

TSV-Obmann und -Geschäftsführer Erich Korherr: „Wir befassen uns schon länger mit dem Thema Frauenfußball. Eine eigene Frauenmannschaft von 0 auf 100 aus dem Hut zu zaubern, ist vor allem für uns als kleiner Verein unmöglich, daher haben wir uns nach einem Partnerverein umgesehen. Wir sind froh, einen sehr professionellen Partner mit viel Erfahrung im Damenfußball in nächster Nähe gefunden zu haben und freuen uns auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. Mit dieser Kooperation erweitern wir unseren Horizont. Das gemeinsame Ziel ist es, in der Region Südburgenland/Oststeiermark auf den Frauenfußball noch aufmerksamer zu machen und diesen weiterzuentwickeln.“

Langfristiges Ziel ist der Wiederaufstieg

Wie Korherr mitteilte, könnte bei TV-Spielen mit Flutlicht in Hartberg gespielt werden. Sportlich sei das „oberste Ziel“, wie auch FC Südburgenland-Obmann Christian Marth klarstellte, der Wiederaufstieg in die Frauen-Bundesliga. Derzeit liegt das Team von Trainer Dieter Sachs in der zweithöchsten Spielklasse auf Platz neun. Zudem peile man langfristig eine Koordinierung der Nachwuchsarbeit sowie die Etablierung eines dritten Teams an.

TSV-Präsidentin Brigitte Annerl zeigte sich auf der Homepage des TSV Hartberg ebenfalls hocherfreut über die Kooperation: „Ich bin stolz darauf, dass wir nun auch fußballbegeisterten Mädchen eine Chance bieten, ihrem Talent nachgehen und sich mit der weltweit beliebtesten Sportart beschäftigen zu können. Wir als TSV Hartberg können unsere Erfahrungen aus dem Profifußball einbringen. Umgekehrt können wir auf die Stärken des FC Südburgenland und dessen Erfahrungsschatz im Frauenfußball zurückgreifen und gemeinsam Kräfte bündeln, damit diese Kooperation eine Erfolgsstory wird. Fußball verbindet – und die erste Gemeinsamkeit ist mit den identen Vereinsfarben schon gefunden. Unser Ziel ist es, dass jeder und jede die Möglichkeit hat, diesen Sport auszuüben, unabhängig vom Geschlecht. Diesem Ziel sind wir heute ein Stück nähergekommen. Damit haben wir für uns im TSV Hartberg einen weiteren Meilenstein geschaffen.“

FC Südburgenland-Obmann Christian Marth: „Die Kooperationsanfrage kam genau im richtigen Moment, als wir nach einem starken Kooperationspartner suchten, der auch unsere Werte vereint. Der TSV Egger Glas Hartberg ist ein professioneller Fußballverein in der Österreichischen Fußball-Bundesliga. Als oststeirisches Aushängeschild im Fußball und steirische Nummer zwei hat der Verein enorme Öffentlichkeitswirksamkeit. Als familiär geführter Betrieb mit einem ehrenamtlichen Vorstand und vielen ehrenamtlichen Helfern sind Leidenschaft, Zusammenhalt, Ehrgeiz und Herzlichkeit jene Eigenschaften, die mit unserer Vereinsausrichtung absolute Synergien für eine Kooperation bilden.“