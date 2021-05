Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen vor dem Duell zwischen spusu SKN St. Pölten (1.) und dem FC SKINY Südburgenland (10.) nicht sein. Während die Niederösterreicherinnen in der Vorwoche vorzeitig den sechsten Titel in Serie fixierten, rutschten die Südburgenländerinnen mit einer 1:2-Niederlage gegen den FC Wacker Innsbruck noch tiefer in den Abstiegskampf.

Zu den sieben Punkten der Mannschaft von Neo-Coach Joachim Steiner sowie seinen Co-Trainern Michael Thek und Harald Rehberger wird es von der Papierform her schwierig , anzuschreiben. Die Gastgeberinnen aus Niederösterreich wollen die Saison mit 18 Siegen abschließen.

Eine Überraschung ist im Fußball aber immer möglich. Das Spiel wird am Samstag, ab 10 Uhr, auf ORF Sport+ im Fernsehen übertragen.

Planet Pure Frauen Bundesliga, 16. Runde

Samstag, 8. Mai

10 Uhr: spusu SKN St. Pölten - FC SKINY Südburgenland

13 Uhr: FC Wacker Innsbruck - FC Bergheim

14.15 Uhr: SKV Altenmarkt/Triesting - USV Neulengbach

17 Uhr: SV Horn - SG Austria Wien/USC Landhaus



Sonntag, 9. Mai

12 Uhr: SK Sturm Graz - FFC Vorderland

