Wie in ganz Sport-Österreich steht auch der Betrieb der Damen-Bundesliga still. Dabei wäre der FC Südburgenland am Wochenende in die Meisterschaft gestartet, das ist nun obsolet.

Obfrau Christine Koch sagte schon letzten Donnerstag das Training ab, ehe die Meldung über die Einstellung des kompletten Spielbetriebes auch sie erreichte. „Mein Mann Alfred und ich zählen als ältere Menschen selbst zur Risikogruppe und verfolgen die aktuelle Situation über Fernsehen, Radio und das Internet“, so die Obfrau. Sie rechnet persönlich nicht mehr damit, dass es im Frühjahr 2019 weitergeht. „Lustig ist das auch für die Frauen nicht, aber wir müssen mit der Situation zurechtkommen.“ Koch darf selbst mit ihrer Tochter, Spielerin Susanna Koch, keinen Kontakt mehr pflegen. „Vorige Woche habe ich sie beim Lauftraining noch mit dem Rad begleitet. Da sie aber in Wien wohnt, halten wir uns an die Vorgabe, uns nicht persönlich zu sehen.“ Damit die Damen auch zuhause fit bleiben, bekamen sie von Coach Rene Mahlknecht Trainingspläne. „Sie werden wöchtenlich adaptiert, solange die Trainingssperre andauert. Damit sie sich auch zuhause fit halten können“, sagte der Trainer.