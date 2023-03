FC Südburgenland: Mittlerweile wird es zur Kopfsache

Werbung

GERETSBERG/BÜRMOOS - SÜDBURGENLAND 4:2. Schön langsam wird es für die Frauen des FC Südburgenland eng. Mit der zweiten Niederlage im heurigen Frühjahr befindet sich die Elf von Coach Dieter Sachs weiter auf einem Abstiegsplatz. Positiv dabei: Die umliegende Konkurrenz aus Preding oder vom Wiener Sportclub punktete am Wochenende ebenfalls nicht und kassierte teils empfindliche Niederlagen. So ist wenig passiert.

Vor allem die erste Hälfte war auf Kunstrasen in Geretsberg echt zum Vergessen. Schnell lag man mit 0:2 hinten, ehe man kurz vor dem Seitenwechsel auch noch das dritte Gegentor kassierte. „Wir sind einfach nicht ins Spiel gekommen“, haderte Trainer Dieter Sachs, der nicht nur in den zweiten 45 Minuten einige positive Ansätze zu sehen bekommen sollte. „Prinzipiell befanden wir uns nämlich auf Augenhöhe, aber sie waren in den entscheidenden Momenten immer den Tick schneller und agiler.“ Nachsatz: „Da müssen wir in Zukunft konzentrierter und kaltschnäuziger sein.“ Lilla Sipos schaffte mit einem Doppelpack den Anschluss – zu mehr reichte es dann nicht mehr, auch weil die Heimischen spät den Sack endgültig zumachten. „Leider machten wir insgesamt zu viele leichtfertige Fehler. Das führte zur Niederlage“, haderte der Coach gegenüber der BVZ.

VORSCHAU Am kommenden Samstag, ab 14 Uhr, gastiert der SV Horn in Mischendorf. Diese stehen auf Rang fünf, sind aber eigentlich „nur“ neun Zähler vom FC Südburgenland-Team entfernt. Fehlerminimierung ist dabei eines der Schlagwörter, denn darum wird es gegen die Niederösterreicherinnen auch gehen. „Wir müssen diese vor allem in der Defensive abstellen“, so Coach Sachs, der anfügte: „Ansonsten wird es auch gegen Horn schwer.“ Punkten ist die Devise, ein Sieg wäre indes umso schöner. Weil man ein Zeichen an die Konkurrenz senden könnte. „Natürlich wird die Sachlage nicht einfacher und der Druck wächst ebenfalls“, erklärte der Trainer, der mittlerweile auch als Psychologe fungieren muss: „Zwei Spiele und null Punkte: Das ist auch in den Köpfen der Damen drin. Klar ist aber auch, dass es in den nächsten Spielen besser laufen muss, da wir uns ergebnistechnisch nicht dort befinden, wo wir eigentlich hingehören.“ Die erste Chance gibt es dabei nun gegen Horn.

Foto: BVZ

SPG GERETSBERG/BÜRMOOS - FC SÜDBURGENLAND 4:2 (3:0).-

Torfolge: 1:0 (11.) Mayr, 2:0 (14.) Denk, 3:0 (37.) Felber, 3:1 (68.) Sipos, 3:2 (72.) Sipos, 4:2 (88.) Felber.

SR: Unger.- Kunstrasen Bürmoos, 60.

Geretsberg/Bürmoos: Klampfer; Rausch, Ortner (92. Öller), Felber (90. Neuhauser), Grömer; Pröller, Denk, Felber, Hauer (73. Tischler), Szekely (73. Renzl); Mayr.

Südburgenland: Fazekas; Strobl (88. Beiglböck), Weber, Katja Graf (46. Popofsits), Leitner; Koch-Lefevre, Köppel; Sipos, Skálová, Wienerova; Meixner.

VORSCHAU/Samstag, 14 Uhr: FC Südburgenland - SV Horn; 15 Uhr: SV Weikersdorf - Carinthians LIWOdruck Horntets; Kötz-Haus Ladies Preding - SPG Geretsberg/Bürmoos; 16 Uhr: Union LUV Graz - Wiener Sport Club. Sonntag, 11 Uhr: SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies - Wildcats 11teamsports Krottendorf; RW Rankweil - SG FAC/USC Landhaus.