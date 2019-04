FRAUENFUSSBALL: BERGHEIM - SÜDBURGENLAND 1:1. Die Damen reisten mit viel Selbstvertrauen im Gepäck – und vier Punkten aus den letzten beiden Spielen – Richtung Bergheim. Die starke Kickerin der Heimischen, Katja Wienerroither, bereitete der Gäste-Defensive in den ersten 45 Minuten immer wieder Probleme. Letztlich gingen die Teams aber mit 0:0 in die Pause. Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit erhöhten die Salzburgerinnen den Druck, Julia Kastner gelang dann auch das logische 1:0 in Minute 76.

Südburgenlands Coach Rene Mahlknecht reagierte auf den Rückstand, stellte auf Dreierkette um und schickte Innenverteidigerin Nadine Dotter als dritte Stürmerin nach vorne. Diese Maßnahme fruchtete, denn gerade Dotter sorgte mit ihrem Treffer noch für das wichtige Remis. „Wir fanden leider nie so richtig ins Spiel. Wir müssen zufrieden sein, dass wir einen Punkt mitgenommen haben“, resümiert Mahlknecht. Jetzt heißt es für die Frauen weiter dranbleiben, um noch den Klassenerhalt zu schaffen.

VORSCHAU Nun folgt eine Woche Pause, ehe am 12. Mai das nächste Spiel gegen Sturm Graz stattfindet. Mahlknecht vor dem Duell gegen den Tabellenzweiten: „Wir sind klarer Außenseiter. Vielleicht können wir mit guter Leistung aber überraschen.“