FC Südburgenland: Sehr positiver Trend

SÜDBURGENLAND - LUV GRAZ 2:1. Nach dem tollen 10:0-Erfolg in der Vorwoche gegen Weikersdorf wollten die Damen des FC Südburgenland ihren im Frühjahr sehr guten Lauf fortsetzen. Auch gegen LUV Graz, die ebenfalls im unteren Tabellendrittel zu finden sind, war das der Plan. In der Anfangsphase ließ man dabei einige gute Möglichkeiten ungenutzt. „Alleine in den ersten zehn Minuten hatten wir einige Chancen“, sagte Coach Dieter Sachs und ergänzte: „Ein schnelles Tor wäre in diesem so wichtigen Spiel natürlich Gold wert gewesen.“ Vor der Pause sollte so ein Treffer nicht gelingen. Dafür stand man defensiv richtig kompakt und ließ gegen die Grazerinnen auch nichts zu. Mit einem 0:0 wurden die Seiten gewechselt und schnell nach Wiederanpfiff sollte der FC Süd den erlösenden Führungstreffer erzielen.

Nach schöner Kombination über Linda Popofsits und Lenka Wienerová war Lilla Sipos zur Stelle und traf zur verdienten Führung. In weiterer Folge ließen die Heimischen eine schnelle Entscheidung liegen und so war Linda Popofsits die Entscheidung erst in der 88. Minute vergönnt.

Die Steirerinnen gaben sich dann zwar nicht auf, aber der Anschluss kam zu spät. Ganz durch ist man in Sachen Klassenerhalt noch nicht, aber es sieht richtig gut aus. Zudem hat man auch wieder Qualität im Kader und so sollte der Klassenerhalt nur noch Formsache sein. „Der Sieg war verdient und hätte eigentlich höher ausfallen müssen. Ich hoffe, dass wir uns nun eher nach vorne orientieren können“, meinte Sachs zur BVZ.

VORSCHAU Weiter geht es nun in Preding, die nach Verlustpunkten gar vor dem FC Südburgenland stehen. So will man ein abermaliges Ausrufezeichen setzen und schön langsam alles fixieren. Positiv: Julia Meixner dürfte am Samstag, ab 14.30 Uhr, wieder mit von der Partie sein. Damit wäre der gesamte Kader einsatzbereit.

Große Jubeltraube nach dem Heimsieg: Fiona Fazekas, Lilla Sipos, Marie-Kristin Leitner, Linda Popofsits, Barbara Weber, Katja Graf (sitzend v.l.), Lenka Wienerova, Susanna Koch-Lefevre, Denisa Skálová, Lisa Strobl, Julia Meixner, Lena Schandl und Vanessa Beiglböck (stehend v.l.) freuten sich über einen 2:1-Erfolg. Foto: Katja Popofsits