Frauenfußball FC Südburgenland: Spielgemeinschaft mit TSV Hartberg

Lesezeit: 3 Min Daniel Fenz

Obmann Christian Marth, Trainer Dieter Sachs, Coach 1b Kerstin Weber, TSV Hartberg-Präsidentin Brigitte Anderl und TSV Hartberg-Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr (v.l.). Foto: TSV Hartberg

D er TSV Egger Glas Hartberg gab heute, Freitag, in einer Pressekonferenz bekannt, dass im Bereich Frauenfußball mit dem FC Südburgenland eine Spielgemeinschaft eingegangen wird. Ab der kommenden Saison 2023/2024 werden die gemeinsamen Damenteams unter dem Namen „SPG Südburgenland/TSV Hartberg“ in der 2. Frauen Bundesliga und die zweite Mannschaft unter dem Namen „SPG Südburgenland 1b/TSV Hartberg“ in der Steirischen Oberliga Süd an der Meisterschaft teilnehmen.