FC Südburgenland: Und der vierte Streich!

PREDING - SÜDBURGENLAND 0:4. Es läuft beim FC Südburgenland! Aus den letzten fünf Spielen holte man 13 von 15 möglichen Punkten und von Abstiegskampf ist mittlerweile keine Rede mehr. Neun Zähler Vorsprung hat man mittlerweile auf die bedrohte Zone, wobei der Wiener Sport-Club ein Spiel weniger hat. Und dennoch: Die Elf von Trainer Dieter Sachs spielt ein bis dato gutes Frühjahr, das bei einigen Siegen sogar noch ein richtig starkes werden könnte. In Preding drückte die FC Süd-Elf von Beginn an auf das Führungstor und schnell war klar, dass es nur ein Tor brauchen würde, um die heimischen Damen zu brechen. Das sollte dann in Minute 27 durch Linda Popofsits fallen, die nach Zuspiel von Lilla Sipos trocken auf 1:0 stellte. Die Offensivspielerin war es dann auch, die das 2:0 nachlegte und damit die Partie eigentlich früh vorentschied. Bitterer Beigeschmack: Die zweifache Torschützin verletzte sich an der Hüfte. Ein weiterer Doppelpack von Sipos besiegelte dann den Endstand und eine südburgenländische Jubeltraube war die Folge. „Wir sind zufrieden“, resümierte Trainer Sachs gegenüber der BVZ und fügte an: „Der vierte Sieg in den letzten fünf Spielen tut uns allen gut. Das merkt man den Frauen und dem gesamten Verein auch an.“

VORSCHAU Gegen Rankweil soll am kommenden Sonntag, ab 11 Uhr, der Lauf fortgesetzt werden. Gewarnt ist man aber, denn im Herbst holte man gegen den Nachzügler „nur“ einen Punkt. Die Vorzeichen sind nun aber andere. „Wir wollen den Zusehern ein gutes Spiel zeigen und drei Zähler holen“, sagte der Chefcoach dazu. Fraglich blieb Linda Popofsits, während Katja Popofsits wegen einer Sperre sicher fehlen wird.