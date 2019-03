FRAUENFUSSBALL SÜDBURGENLAND - LANDHAUS/AUSTRIA 0:4. Die Gäste aus Wien reisten in die neue Heimstätte des FC Südburgenland in Mischendorf als Favorit an. Auf der anderen Seite spekulierten die Heimischen mit einer Überraschung – auch um als Außenseiter gleich einmal mit „Bonus-Punkten“ im Abstiegskampf ins Frühjahr zu starten. Doch das 0:1 für die Gäste fiel bereits nach 14 Minuten und leitete die spätere Niederlage früh ein. Zudem fand das Team von Rene Mahlknecht in der ersten Hälfte nur wenige Chancen vor.

Mehr noch. Die Hoffnungen auf einen Punktgewinn wurden gleich nach Wiederbeginn zunichtegemacht, als die Wienerinnen ihre Führung ausbauten. Spätestens mit dem 0:3 nach 60 Minuten war auch jegliche Spannung raus. So war Schadensbegrenzung angesagt, wobei vor allem Schlussfrau Magdalena Eberhardt einige Male geprüft wurde und auch stark parierte. Nur in Minute 80 war sie abermals machtlos – 0:4.

Rene Mahlknecht zeigte sich dennoch nicht unzufrieden mit dem Auftreten: „Es war eine tolle kämpferische Leistung. Das Ergebnis spiegelt das Gebotene nicht wider.“ Susanna Koch-Lefevre fügte hinzu: „Landhaus war spielerisch überlegen und hat verdient gewonnen. Wir haben aber über weite Strecken gut verteidigt und bis zum Schluss gekämpft. Schade, dass drei Standardsituationen das Spiel dann entschieden.“

Bereits am Samstag, 14 Uhr, wird wieder in Mischendorf gespielt – und die Trauben hängen extra hoch. Gegner ist der überlegen Leader aus St. Pölten. „Der Auftritt zeigte uns, dass wir den Klassenerhalt auf jeden Fall noch schaffen können. Wir schauen positiv in die Zukunft. Hoffentlich gelingt uns gegen St. Pölten eine Überraschung“, so Kickerin Julia Graf.