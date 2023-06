Positiver FC Südburgenland-Saisonrückblick: „Halten zusammen“

Es war auch Neuland für Cheftrainer Dieter Sachs. Der FC Südburgenland war nach seiner Amtsübernahme im Sommer 2022 seine erste Station im Frauenfußball. Und die hatte es gleich in sich, denn der Traditionsverein stieg erstmals nach 20 Jahren aus der höchsten österreichischen Spielklasse ab und es gab viele Hürden zu bewältigen. „Es war eine Umstellung“, sagte Sachs zur BVZ und meinte weiter: „Und der Übergang von den Herren auch für mich nicht einfach.“

Ein echt starkes Frühjahr

Der Herbst begann dann so, wie er kaum schlechter beginnen hätte können. Statt etwaigen Wiederaufstiegs-Träumen fand sich der FC Südburgenland zum Hinrundenende wieder in akuter Abstiegsgefahr. Mittlerweile ging es um viel, denn der FC Süd bietet fußball-interessierten Mädchen und Damen eine echt gute Plattform. Das alles bröckelte, denn Talente wollen gut gefördert werden und sich auch sportlich so hoch wie möglich beweisen. All das wäre mit einem erneuten Abstieg ins Wanken gekommen. Zum Glück passierte das nicht, weil man über die Winterpause personell nachlegte und mit Denisa Skalova und Lilla Sipos zwei Ehemalige zurückholte, die die Qualität innerhalb des Kaders auf eine neue Ebene heben sollten. „Es war echt schwieriger als gedacht“, meinte auch Sachs, der ergänzte: „Wir benötigten lange, um die optimalen Schlüsse zu ziehen und auch die richtigen Spielerinnen zu finden.“ Nachsatz: „Unsere Winter-Vorbereitung war dann gut und das 'Werkl' begann zu laufen. Natürlich halfen da die Qualitäten von Skalova und Sipos mit.“

Es wäre zu viel des Guten, wenn man sagen würde, dass die Damen 2023 von Sieg zu Sieg eilten, aber quasi wöchentlich wurde es besser und die Ergebnisse konstanter. Viel hatte der Coach dann nicht mehr auszusetzen: „Zuhause wurden wir zu einer Macht. Es hilft natürlich, wenn alle im Verein zusammenhalten. Da wurden wir zu einer echten Einheit.“

Schmerzhafte Abgänge

Über den Sommer folgt nun ein erneuter Umbruch. Kapitänin Susanna Lefevre-Koch beendet ihre Karriere, Jennifer Köppel und Lisa Strobl müssen beruflich kürzertreten und von Lenka Wienerova trennte man sich im Guten. „Natürlich schmerzt das“, so Sachs dazu, um gleich ein kleines Versprechen hinterherzuschießen: „Es sollte doch auch einige Neuerungen geben.“ Nicht neu wird der Trainer sein, denn Sachs macht weiter. „Mir macht das auch riesig Spaß und es gefällt mir im Südburgenland sehr.“ Viel Arbeit und noch mehr Zeit muss man in so ein „Projekt“ investieren. „Es braucht die richtige Balance.“ Da war man zuletzt schon richtig gut dabei und auch wenn man irgendwann gerne wieder zurück in die 1. Bundesliga möchte, ist das aktuell kein Muss. „Es ist einiges möglich, aber das muss man sich erarbeiten und dafür muss auch immer alles passen“, so Sachs abschließend.

Mit großer Vorfreude geht es nun in die Sommerpause: Vanessa Beiglböck, Jennifer Köppel, Denisa Skálová und Lilla Sipos (v.l.). Während Beiglböck, Skálová und Sipos beim Verein bleiben, verlässt Köppel die Mannschaft aus beruflichen Gründen. Foto: FC SüdburgenlandKatja Popofsits