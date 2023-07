FC Südburgenland: „Rückrunde toppen“

Es geht wieder los: Noch in der Vorwoche bat FC Südburgenland-Cheftrainer Dieter Sachs seine kickenden Damen zum Trainingslager nach Heiligenkreuz. Intensiv wollte man sich auf die Ende August startende 2. Bundesliga-Saison vorbereiten. Mit dabei waren auch zwei der drei über den Sommer geholten Neuzugänge. „Sie werden uns weiterhelfen“, sagte der Coach und ergänzte: „Wir wollen unsere Rückrunde noch einmal toppen.“ Als fünftbeste Frühjahrsmannschaft schloss man das Jahr 2022/23 ab und konnte sich auch schnell aus dem Abstiegskampf befreien. Wohin die Reise in der neuen Spielzeit nun gehen wird? Klar ist, dass man durchaus hohe Ziele hat. „Wir wollen die richtige Mischung finden“, so Sachs, der ergänzte: „Um am Ende tabellarisch so weit oben wie möglich zu sein.“ Die neuen Spielerinnen gliederten sich indes schon sehr gut ein. So wird Katja Dorn das Zentrum verstärken, während Anja Bacher universell einsetzbar ist. Gabriella Rozmis verstärkt die Innenverteidigung.

Zu- und Abgänge kompakt:

Zugänge; 2. Bundesliga: Katja Dorn (SKV Altenmarkt), Anja Bacher (FSK Fürstenfeld), Gabriella Rozmis (Szekeszardi WFC). 1b: Kerstin Strohrigl (FSK Fürstenfeld), Lena Anderhuber (Kitzeck), Jasmin Dorfmeister (St. Egyden), Jasmin Hammrich (SV Neudörfl), Livia Bauer (SV Güssing), Anna Schneider (SV Hornstein).Abgänge; 2. Bundesliga: Susanna Koch-Lefevre, Jennifer Köppel, Jennifer Pöltl, Lisa Strobl (alle Karriereende), Lenka Wienerova (unbekannt). 1b: Anna Amtmann (FSK Fürstenfeld), Alina Hareter (Vienna 1b), Celina Geist (RB Salzburg).