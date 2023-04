Sachs: „Wir nehmen den Punkt gerne mit“

Werbung

CARINTHIANS HORNETS - SÜDBURGENLAND 1:1. Nachlegen war für den FC Südburgenland angesagt! Am Wochenende ging es nach Kärnten und dort wollte die Elf von Cheftrainer Dieter Sachs ihren (kleinen) Lauf vom 3:0-Erfolg gegen Horn fortsetzen. Der Gegner, die Carinthian Hornets, war dabei eine harte 2. Bundesliga-Nuss, aber mit Selbstvertrauen wollte man einen nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Schwer fanden die südburgenländischen Damen dann ins Spiel. Die Heimischen dominierten in der ersten Halbzeitund die „Hornets“ gingen folgerichtig nach einer Standardsituation auch in Führung. Irgendwie war das ein Weckruf für die Sachs-Elf, denn in weiterer Folge übernahmen Susanne Koch-Lefevre und ihre Kollegen das fußballerische Zepter. Nach einigen Chancen – Julia Meixner scheiterte mit einem Kopfball an der Stange – traf Denisa Skálová per Elfer zum Ausgleich. Das Siegestor wollte dann nicht mehr fallen. Trainer Sachs dazu: „Das Remis geht für mich in Ordnung. Wir nehmen den Punkt gerne mit.“

VORSCHAU; SÜDBURGENLAND - WEIKERSDORF; SONNTAG, 16 UHR: Richtig wichtig ist nun das nächste Heimspiel gegen den Vorletzten aus Weikersdorf. „Das ist für uns ein Sechs-Punkte-Spiel. Wir wollen gewinnen“, sagte Trainer Dieter Sachs. Fehlen könnte Lisa Strobl, die sich beim Training zuletzt verletzte. Der restliche Kader sollte mit dabei sein.