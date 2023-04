„Spielen guten Fußball“

Werbung

2. BUNDESLIGA; HORNETS - SÜDBURGENLAND; SONNTAG, 14 UHR. Die Oster-Pause ist vorüber und für die Mannschaft des FC Südburgenland geht es am Samstag in Kärnten um einiges. Nach dem 3:0-Heimsieg über den SV Horn will die Elf von Cheftrainer Dieter Sachs gleich ein nächstes Ausrufezeichen setzen. Selbstbewusst geht man diese Aufgabe auch an. Der Chefcoach dazu: „Wir haben zuletzt gezeigt, dass wir guten Fußball spielen können.“ Personell sollten ebenfalls alle Damen mit an Bord sein. Dabei bestreiten Julia Meixner und Marie-Kristin Leitner mit der HAK Stegersbach unter der Woche noch ein Turnier. Passiert dort nichts, geht es quasi in Bestbesetzung zu den Carinthian Hornets.

OBERLIGA SÜD; SÜDBURGENLAND IB - SONNHOFEN/RABENWALD; SAMSTAG, 13 UHR: Der Herbst verlief für die zweite Mannschaft mit Trainerin Kerstin Weber nicht ganz nach Wunsch. Einem Remis stehen sechs Niederlagen gegenüber. Zum Rückrundenstart will man das gegen die Steirerinnen gleich ändern. „Wir wollen auf alle Fälle punkten“, so Weber zur BVZ und fügte weiter an: „Wir werden auch Unterstützung aus dem A-Kader bekommen und sollten schon besser aufgestellt sein.“ Personell sollten alle Damen mit von der Partie sein.