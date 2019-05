FRAUENFUSSBALL KLEINMÜNCHEN - SÜDBURGENLAND; SAMSTAG, 15 UHR: Beim großen Abstiegs-Showdown am Samstag ist ein Sieg Pflicht, sonst müssen Südburgenlands Frauen am Ende eine Etage runter. Obfrau Christine Koch zeigte sich vor dem entscheidenden direkten Duell aber überzeugt davon, dass das Unterfangen klappt, denn: „Wir haben im Frühjahr sehr gut gespielt und vielen starken Mannschaften Paroli geboten. Leider scheiterten wir oft nur am Abschluss.“

Derzeit regiert die Zuversicht, Koch: „Wir schaffen den Klassenerhalt, ich glaube an die Mannschaft.“ Sektionsleiter Alfred Weber war ebenfalls positiv gestimmt: „Wenn wir die Leistung von den letzten Spielen abrufen, dann können wir den Klassenerhalt noch aus eigener Kraft schaffen.“ Falls die Bundesliga-Truppe verliert oder nur X spielt und somit doch absteigen sollte, sind die Weichen laut Weber schon gestellt: „Es ist alles geklärt, die zweite Mannschaft bleibt in der Steirischen Landesliga bestehen. Diese benötigen wir, damit der Nachwuchs weiterhin eine Perspektive hat.“

SÜDBURGENLAND - NEULENGBACH 1:3. Wieder war trotz einer ansprechenden Leistung speziell vor der Pause die Chancenauswertung mangelhaft. „Wir spielten da gut mit, fanden viele Chancen vor, aber machten den Sack leider nicht zu“, resümierte Sektionsleiter Alfred Weber. Fazit: „Es fehlte auch wieder einmal das Glück des Tüchtigen.“