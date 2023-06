FC Südburgenland-Trainer Sachs: „Können mit dem Spiel zufrieden sein“

KROTTENDORF - SÜDBURGENLAND 2:1. Eine starke zweite Saisonhälfte konnte die Elf des FC Südburgenland nicht mit drei Punkten beenden. In Krottendorf verlor man noch mit 1:2, aber 20 Frühjahrs-Punkte und der siebente Endrang sprechen eine klare Sprache: Bei den FC Süd-Damen geht es sportlich in die richtige Richtung! In der Steiermark entwickelte sich von Beginn an ein flottes Spiel, bei dem die südlichen Gäste auch rasch nach einem Treffer von Linda Popofsits in Führung gingen. In weiterer Folge lieferten sich beide Mannschaften einen offensiven Schlagabtausch mit sehr hohem Tempo. „Das war Werbung für den Frauenfußball“, sagte auch der stolze FC Südburgenland-Trainer Dieter Sachs. Seine Mannschaft verpasste vor der Pause das mögliche 2:0 und so wechselte man mit der knappen Führung die Seiten. Auch nach Seitenwechsel ging es in einer ähnlichen Tonart weiter. Der FC Süd war nahe dran an der Entscheidung, aber die heimischen Damen konterten in Minute 55 mit dem 1:1 durch Vanessa Oberhammer. Keine sieben Minuten später war der Spielverlauf auf den Kopf gestellt, denn Julia Wagner brachte Krottendorf nach Abstimmungsproblemen in der Gäste-Defensive mit 2:1 in Front. Dabei blieb es auch, weil das Sachs-Team der intensiven ersten Halbzeit dann doch etwas Tribut zollen musste. Kein Beinbruch, denn das Ziel Klassenerhalt schaffte man in beeindruckender Manier. Chefcoach Sachs abschließende: „Wir können mit dem Spiel zufrieden sein. Das war ein toller Auftritt meiner Mannschaft.“ So beendete man die Saison auf Rang sieben und darf jetzt ruhigen Gewissens in die kurze Sommerpause gehen.