1. Klasse Süd: Alles neu in Oberdorf

Dass Bernhard Müller als Trainer beim ASK Oberdorf agieren wird, berichtete die BVZ bereits Mitte November. Jetzt hat sich aber wieder einiges bei den einst mit Aufstiegsgedanken in die Saison gestarteten Oberdorfern getan. Neben dem bereits bekannten Abgang von Kapitän Ingomar Szabo (Karriereende) werden auch die beiden Steirer Stefan Schlögl und Peter Pfeifer nicht mehr beim Verein bleiben. Möglich ist ein Transfer des Duos in Richtung Gerersdorf-Sulz, Gespräche bestätigte der Verein aus dem Bezirk Güssing zumindest.

Auch kein Teil des Kaders ist Borna Valkovic. Im Gegenzug gibt es auch gleich drei Neuzugänge. Matthias Oswald zieht es aus Welgersdorf wieder zurück nach Oberdorf. Von Ligakonkurrent Bad Tatzmannsdorf kommt mit Paul Schriebl ein talentierter Kicker. „Matthias war sogar mal Kapitän bei uns und mit Paul Schriebl haben wir definitiv den stärksten Bad Tatzmannsdorfer an uns reißen können“, freute sich der Sportliche Leiter Marco Baldasti über die Personalien.

Ebenfalls neu ist Anto Tecic, der zuletzt in Stegersbach als Stürmer aktiv war. „Anto hat lange Jahre in Österreich gespielt, zuletzt sogar in Stegersbach ein Haus gebaut. Für mich haben wir so praktisch drei Österreicher gewonnen“, erklärte Baldasti. Tecic ist nämlich eigentlich Kroate, auch wenn beim Verband irrtümlicherweise eine bosnische Staatsangehörigkeit gemeldet ist. „Im System steht Bosnien, das stimmt aber nicht. Wir werden das berichtigen lassen“, so Baldasti. Weitere Verhandlungen laufen. Ziel sei mittelfristig, wieder mehr Österreicher im eigenen Team zu haben.