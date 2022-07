1. Klasse Süd: Geheimfavorit legt optimal los

Werbung

Magische Fußballspiele erlebte der ASV Gemeinde Tobaj in den letzten Jahren zuhauf. Alleine in der letzten Cup-Saison nahm man erst den SC Pinkafeld aus dem Bewerb, ehe in weiterer Folge auch noch der SV Eberau daran glauben musste. Erst gegen das Burgenlandliga-Top-Team Deutschkreutz war dann Endstation, wo zuletzt der ehemalige Cheftrainer Didi Heger unkte: „Dieses Weiterkommen wird jetzt im Nachhinein immer mehr wert.“

„Dieser Erfolg gibt uns extrem viel Selbstvertrauen.“

Dabei spielte der Fachmann auf das Geschehene am vergangenen Freitag an, wo sich der SV Oberwart an den Tobajern die Zähne ausbiss. Eigentlich verdient ausbiss, denn viel ließen die Hausherren nicht zu. Erst aus dem Nichts war Thomas Herrklotz das 1:1 vergönnt, ehe Tobaj dann im Elferschießen weiterkam. „Vor diesem sagten wir uns, dass wir eigentlich schon mehr erreicht hätten, als uns jemand zugetraut hätte. Das Elferschießen war dann unser Zuckerl und dieses lief in unsere Richtung“, so Kapitän Lukas Spirk, der anfügte: „Dieser Erfolg gibt uns extrem viel Selbstvertrauen.“ Das darf durchaus als Kampfansage an die „neue“ 1. Klasse-Konkurrenz gewertet werden, und auch wenn es in Tobaj keiner offensiv aussprechen würde, als kleiner Geheimfavorit gilt man dennoch. Weil der Kader stark ist und die Euphorie weiter anhält.

„Wir freuen uns, dass unsere Arbeit Früchte trägt“, so Spirk weiter, dessen Elf nun am Samstag just auf den 2. Liga-Absteiger aus St. Martin/Raab trifft. Als Favorit? Davon wollte Spirk nichts wissen. Nur so viel: „Zuhause können wir schon ein sehr unangenehmer Gegner sein.“ Das wissen bis auf Deutschkreutz eigentlich alle.