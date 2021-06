Eigentlich steht das Team des SCB für die kommenden Jahre. Ludwig Tuba bleibt als Trainer dem „Dorfclubs“ erhalten, der Sportliche Leiter Bastian Richter unterstützt ihn und auch am Kader wird nicht mehr großartig viel gefeilt. Doch die Rolle des Obmanns, die will keiner im rund 500-Einwohner-Ort übernehmen.

Keiner aus Führungstrio will das Amt alleine

Dabei hat der SCB aktuell mit Jürgen Grassel, Heinz Lechner und Hannes Arthofer sogar drei Obmänner, doch aus dem Führungstrio will keiner die Arbeit alleine übernehmen. „Von den aktuellen drei Obmännern hören leider alle auf“, erklärte der Sportliche Leiter Bastian Richter. Das „Drei-Säulen-Modell“ sei jedoch weiterhin eine Möglichkeit, wenn sich bis Freitag jemand finden sollte.

Denn dort findet in Buchschachen die außerordentliche Generalversammlung statt. „Alles ist schwierig, ich bin sonst eigentlich fertig mit dem Team, es fehlt noch an ein paar Unterschriften. Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass sich da noch etwas ergibt. Wie es sonst weitergeht, dazu kann ich aktuell noch nichts sagen“, führte Richter aus, der neben den sportlichen Agenden seit Wochen auch auf der Suche nach einem Obmann oder einer Obfrau ist.

Schon einmal gab es Probleme bei Suche

„Ich habe die Hoffnung, dass wir da jemanden finden werden. Wir sind sonst als Verein gut aufgestellt“, ergänzt Richter.

Schon in der Vergangenheit hatte der SCB Probleme mit der Obmann-Suche. Als der ehemalige Obmann Reinhard Ritter, mit Buchschachen bis in die Burgenlandliga marschierte, sein Amt dann aber in der Winterpause zurücklegte, fand sich der heutige SV Oberwart-Obmann Gerhard Horn als kurzfristiger Retter des Vereins. Man stieg zwar von der Burgenlandliga bis in die 1. Klasse wieder ab, der Verein war jedoch gerettet und auch finanziell in einer stabilen Lage – wie auch heute.

Verhandlungen aktuell äußerst schwierig

Doch nicht nur auf Funktionärsebene hat dieses vorläufige Vakuum an der Spitze Auswirkungen. Bei den Verhandlungen mit Neuzugängen gibt es verständlicherweise Unruhe. Richter: „Natürlich ist das bei Transfers und für unsere Spieler aktuell schwer. Mein Telefon ist zurzeit nur sehr selten ruhig.“