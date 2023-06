Aufstiegs-Play-off: Tatzmannsdorf holt 1:4 auf und ist quasi durch

Für Bad Tatzmannsdorf war das zweite Duell im Aufstiegs-Play-off der diesjährigen 2. Klassen-Meister wie ein Endspiel. Nach dem 2:2-Remis in Burgauberg, bei dem man früh zwei Rote Karten kassierte und dennoch noch Unentschieden spielte, war mit dem ASK Markt Neuhodis der dritte Meister der heurigen 2. Klassen zu Gast. Und die spielten vor über 500 Zusehern auch über weite Phasen richtig stark, führten zwischenzeitlich mit 3:0 und 4:1 und verließen die Kurstadt dennoch nur mit einem 4:4. Weil Dreifach-Torschütze Patrick Bürger und Luka Grgic in der Nachspielzeit noch zwei Treffer erzielten, hat man das erste Ticket eigentlich schon fix. Hodis ließ indes eine große Chance liegen, früh den Aufstieg einzutüten, hat am Samstag, ab 17.30 Uhr, aber gegen extrem ersatzgeschwächte Burgauberger die nächste Möglichkeit.

Aktuelle Tabelle nach zwei von drei gespielten Partien. Foto: www.bfv.at

SC „SUMETZBERGER“ BAD TATZMANNSDORF – ASKÖ MARKT NEUHODIS 4:4 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (4.) Horvath, 0:2 (Tamas), 0:3 (47.) Havasi, 1:3 (48.) Patrick Bürger, 1:4 (67.) Johannes Horvath, 2:4 (76.) Bürger, 3:4 (93.) Bürger, 4:4 (95.) Grgic.

SR: Thiel.- Bad Tatzmannsdorf, 500.

Bad Tatzmannsdorf: Nagy; Mohac (68. Hatvagner), Radakovits, Simon, Wenzel, Alföldi (68. Vokshi), Puretic, Grgic, Tim Bürger, Schermann (80. Salur), Patrick Bürger.

Markt Neuhodis: Baliko; Dorner, Johannes Horvath, Havasi; Wanger, Wind, Varga; Daniel Horvath (86. Janisch), Werderitsch (79. Liszt), Parapatits, Tamas.

Das letzte Spiel; Samstag, 17.30 Uhr: Markt Neuhodis – Burgauberg.