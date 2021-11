2. Klasse Süd: Diese Klassen machen Laune

Abwehrbollwerk. „Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften.“ Dieses, in Fußballerkreisen bekannte Sprichwort, trifft auf die abgelaufene Saison der SG Redlschlag zu. Denn nicht umsonst sicherten sich die Redlschlager den Titel in der 2. Klasse Süd A. Mit 13 Gegentoren in 14 Spielen stellt die SG die beste Defensive. Sechs Mal stand sogar die Null. Doch auch offensiv lieferte der Meister – mit ganzen 53 Volltreffern.

Torfabrik. Hinten auch gut, vorne noch besser: 2. Klasse Süd C-Meister ASV Gemeinde Tobaj machte seinem Namen als Torfabrik wieder alle Ehre. Insgesamt 63-mal in 14 Spielen schlug es im gegnerischen Gehäuse ein. Als Torschütze vom Dienst präsentierte sich wieder einmal Lukas Spirk. Der Angreifer erzielte 28 Tore und schoss sich somit klar zum Schützenkönig aller drei 2. Klassen.

Konstant gut. Auch der dritte Herbstmeister im Bunde, jener der Gruppe B, bewies Stärke! Der ASK Markt Neuhodis lieferte bombensicher und krönte sich schließlich mit 32 Punkten zum Klassenbesten. Besonders imposant: Die Runden vier bis 13, wo Parapatits, Steinreiber und Co. alles zerlegten, phänomenale 28 Zähler aus zehn Spielen holten.

Spirk-Jäger. Zwar keine 28 Tore wie der Tobaj-Topstürmer, aber dennoch starke 18 Treffer erzielte Stefan Hettlinger. Der Wiesflecker krallte sich damit den ersten Platz in der Schützenliste der Gruppe A. Was Hettlingers Statistik noch besser macht: Er traf in den ersten zwölf Runden immer! Erst zum Schluss stellte sich eine kleine Flaute ein.

Rekordsieg. Der 23. Oktober 2021 geht wohl in die Geschichte des ASK Riedlingsdorf ein – an diesem Tag besiegte die Koller-Truppe Nachbar Kroisegg mit 10:0! Ganze sechsmal dabei erfolgreich: Urban Krc! Der Erfolg bescherte dem ASK eine Top-Tordifferenz und öffnete so die Tür zur Meistergruppe. Es war zudem der höchste Sieg im ganzen Südburgenland im Herbst - kein anderer Verein aus 2. Klasse, 1. Klasse oder 2. Liga kam an diesen Sensations-Wert ran.

Ausgeglichenheit. Gab´s in Klasse A und C klare Sieger und Verlierer, war das in Klasse B nicht der Fall: Die Liga mit Hodis und Co. zeigte sich sehr ausgeglichen. Was auch die Statistik untermauert: Platz eins und acht trennen nach 14 Runden „nur“ 20 Punkte. Zum Vergleich: In A und C beträgt die Differenz zwischen Bestem und Schlechtestem jeweils 31 Zähler.

Zugänge mit Wumms. Gutes Scouting-Auge im Transferwinter respektive -sommer bewiesen heuer gleich einige Vereine: Unter den sieben besten Torschützen der drei Klassen befinden sich mit Urban Krc (Riedlingsdorf), Anze Kosi (Hochart), Toni Kurecki (Siget) und Luka Dragovic (Tobaj) nämlich gleich vier Liga-Neulinge.

Angst vorm Gewinnen? Die Herbstsaison des UFC Siget gleicht einer Achterbahnfahrt. Sechs Siegen stehen sechs Niederlagen gegenüber, die teils vermeidbar gewesen wären. So lag die Elf von Trainer Johann Osztovits bei fünf der sechs Saisonpleiten in Führung und ging am Ende doch noch als Verlierer vom Platz.

Fair Play! Immer einen spannenden Blick wert ist auch die Fair-Play-Statistik: Klassenübergreifender „Tabellenführer“ auch hier die Gemeinde Tobaj, die sich nur 13 Strafpunkte einfing. Anders der SV Kirchfidisch: Der Gruppe B-Vertreter zeigte sich gar nicht „artig“ – und steht mit mehr als dreimal so viel Punkten (45) am anderen Ende des Klassements.

SpG geht spät baden. Das war ein Saisonendspurt zum Vergessen für die SpG Wallendorf-Mogersdorf. Weil man aus den letzten fünf Runden nur drei Punkte holte, verspielte man sogar noch die quasi schon sichere Teilnahme am Meister-Play-off. Negativer Abschluss der Herbstsaison war die herbe 2:6-Pleite gegen die bis dahin sieglosen Dobersdorfer. Mit denen darf man sich im Frühjahr nun erneut messen.

Cupfighter. Nicht nur in der Meisterschaft sorgten der ASV Gemeinde Tobaj und der SV Hannersdorf für Aufsehen, auch im BFV-Cup machten die beiden Elite-Liga-Teilnehmer auf sich aufmerksam und kickten einige höherklassige Vereine aus dem Bewerb. Beide Teams stießen im Cup bis in die dritte Runde vor, ehe dann gegen Landesligisten Endstation war. Als der größte Coup darf wohl der Erfolg des ASV Tobaj in der ersten Runde gegen Landesliga-Topklub Pinkafeld gesehen werden. Einfach stark!

Trainerwechsel. Trainerstuhl ist gleich Wackelstuhl? Trifft in vielen Fällen zu, in der 2. Klasse in der Hinrunde eher weniger. „Nur“ drei der 24 Klubs tauschten unter der Saison ihre Coaches. In der Gruppe B der SV Kirchfidisch und in der Gruppe C Dobersdorf und Gerersdorf-Sulz. Am wenigsten „unterhaltsam“ in dieser Hinsicht präsentierte sich die Klasse A: Dort starteten alle acht Vereine mit den Trainern in die Saison, mit denen sie diese auch beendeten.