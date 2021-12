2. Klasse Süd Meistergruppe: Devise ist Kontinuität

Nach starkem Herbst und verdienter „Feierei“ ist auch bei der SG Redlschlag etwas Winterruhe eingekehrt. Vollen Stillstand bedeutet diese Tatsache aber gleichzeitig trotzdem nicht – Obmann Christoph Böhm nützt die Zeit, um Ausblick auf die Pläne des Vereins zu geben. Dabei, den Kader betreffend, schlagend: Das Wort Kontinuität!

Böhm: „Viel Grund, was zu ändern, haben wir nicht. Deswegen werden wir da auch keine großen Sprünge machen. Wenn sich auf zwei, drei Positionen was tut, wäre das schon viel.“ In erster Linie für Böhm wichtig: Dass, anders als im Sommer, „jeder aus dem aktuellen Team bleibt. Was ich schon stark hoffe und glaube.“ Wäre die „Kampf“-Situation also erledigt. Darüber hinaus will man bei der SG in Zukunft auch die Reserve forcieren.

Im Herbst klappte das im Vergleich zu den schwierigen Jahren davor schon gut, jetzt soll der nächste Schritt gelingen. Böhms Vorhaben dahingehend: „Eventuell können wir junge Spieler, die die Reserve voranbringen, in weiterer Folge aber freilich auch Thema für die Erste sind, holen. Das wäre optimal, macht mit mehr Leuten und mehr Qualität doch auch in der Reserve das Kicken mehr Spaß.“