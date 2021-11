2. Liga Süd: Kritische Töne nach den letzten Spiel-Akkorden

Vollbild

Letzter Einsatz als „Chef“. Der SV Mühlgraben trennte sich nach dem letzten Spiel gegen Stegersbach von Trainer Laszlo Heiter. Am kommenden Wochenende soll sein Nachfolger – ein laut Vereinsführung „alter Bekannter“ – bekannt gegeben werden. Viele Ausfälle. Für Franz Willgruber und seine Sankt Martiner setzte es in Rotenturm ein herbes 0:9. Dabei trat der ASV mit vielen Reservekickern an und hätte auch liebend gern auf das Spiel verzichtet. Rotenturm zuliebe stand man dennoch seinen Mann.



