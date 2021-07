Das 1:3 im Test gegen den von Neuberg-Legende Andi Konrad betreuten SV Großpetersdorf nahm man beim SVN mit gemischten Gefühlen auf „Der Probelauf an sich war in Ordnung, es fehlte nur an der Abstimmung“, meinte der Sportliche Leiter Georg Konrad, der in den letzten Wochen einiges zu tun hatte und nun seine prinzipielle Arbeit vorerst beenden kann.

Der Kader steht nämlich. Zuletzt kam nach Nikola Golenja und Bruno Liber auch noch Gergö Nemeth zum ehemaligen Regionalligisten. Dieser war als ganz junger Kicker schon in Stegersbach aktiv, wobei er dann in die Sturm Graz-Jugend wechselte. Über abermals Stegersbach ging es dann zurück in seine ungarische Heimat, ehe zuletzt Siget und Oberpullendorf seinen sportlichen Weg pflasterten. Jetzt geht es zum SVN. Konrad dazu: „Ein junger, guter Fußballer, der unser Spiel definitiv lenken kann und zudem spielstark ist. Wir sind nun fertig.“