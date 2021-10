Allhau blickt auf die Bilanz

Vollbild

Alles wie immer! Beim 5:1 über St. Margarethen traf der Oberwarter Torschütze vom Dienst, Thomas Herrklotz (l.), zum späteren Endstand und markierte dabei sein 19. Saisontor. Erster Gratulant? Lukas Zapfel, der nun beim Derby in Allhau keinen Zentimeter vom Weg abrücken will. Besonderes Spiel. Für einige Allhau-Kicker ist das Treffen mit dem „großen“ SV Oberwart immer etwas Einzigartiges. So auch für UFC-Urgestein Christian „Csaro“ Teller, der einige sehr erfolgreiche Jahre in der Bezirkshauptstadt verbrachte und dort noch immer ein gern gesehener Gast ist.

