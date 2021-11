Bernhard Müller ist neuer Chef in Oberdorf

Ein alter Bekannter schwingt ab sofort das Zepter beim ASK Oberdorf: Bernhard Müller! „Ich kenne ihn schon länger. Wir hatten ihn des Öfteren am Schirm“, erklärte der Sportliche Leiter Marco Baldasti. Vor allem die Leistungen 2017 in Jabing hätten den Verein schwer beeindruckt: „Das hat uns fasziniert.“

Mit Müller sei man sich schnell einig geworden. Jetzt wolle man dem Trainer natürlich auch etwas bieten. Was genau, ist noch nicht klar. Fest steht nur: Ein Ersatz für Ingomar Szabo muss her. „Das hat oberste Priorität“, so Baldasti. Der Kapitän und Führungsspieler wurden am vergangenen Wochenende noch einmal vom Verein verabschiedet.