Burgenlandliga: Der letzte Kracher

Irgendwie war es zu wenig, was der ASK Kohfidisch am letzten Freitag beim 0:4 gegen Siegendorf auf die Wiese brachte. Der nördliche Tabellenzweite stellte die bessere Mannschaft, wirkte an diesem Tag dabei nicht unschlagbar, siegte dann aber doch relativ souverän. „Es war nicht schlecht, aber von uns auch nicht gut genug“, so Kicker Thomas Polzer dazu, der weiter ergänzte: „Sie waren besser, aber wir machten es ihnen auch sehr, sehr einfach.“ Das will man nun beim Heimspiel gegen Parndorf besser machen, aggressiver auftreten und die alten Fidisch-Tugenden aus dem Schrank holen – auch wenn der Gegner erneut ein richtig starker ist. Polzer: „Eine Top-Elf, aber zuhause ist für uns immer etwas möglich.“