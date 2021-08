Knapp 30 Minuten war die Saison in Runde eins alt, als die Hinrunde für den 18-jährigen Jennersdorfer Offensiv-Allrounder Florian Herzenjak auch schon wieder vorbei war. Dabei spitzelte er beim UFC-Auftakt gegen Heiligenbrunn den Ball an Gäste-Tormann Onur Demir vorbei und war auf bestem Wege, das erste Jennersdorfer Tor der Saison 2021/22 zu erzielen.

Der Heiligenbrunner Demir rauschte aber nochmals heran und brachte Herzenjak mehr als nur unsanft zu Fall. Rot für den neuen SVH-Goalie war die Folge und Herzenjak musste ausgewechselt werden. Schon im ersten Schock wurde Schlimmes vermutet, was sich eine Woche später auch bestätigen sollte: Beckenbruch und eine jähe Unterbrechung der noch jungen Karriere.

„Da rückt dann alles Sportliche in den Schatten“ Mathias Kedl

„Da rückt dann alles Sportliche in den Schatten“, meinte auch Heiligenbrunn-Trainer Mathias Kedl, der zuletzt aus Jennersdorf telefonisch kontaktiert wurde und die Kunde so mitgeteilt bekam. Er meinte weiter: „Die Gesundheit der Spieler sollte immer vorgehen, denn es ist und bleibt nur unser Hobby. Wir waren, als wir die Diagnose hörten, tief betroffen und auch Onur tut es extrem leid. Leider können wir es nicht rückgängig machen.“ Eine zweimalige Trainingsaussprache folgte im Lager der Heiligenbrunner, die an dieser Stelle die besten Genesungswünsche an Herzenjak richten wollten.

„Zwei Spiele sind bei so einem Foul, wo es dann auch noch so eine schwere Verletzung gab, nicht wirklich gerechtfertigt.“ Martin Sitzwohl

Ähnliches war auch aus der südlichsten Bezirkshauptstadt zu vernehmen, die aber auch kritische Worte fanden. Nicht nur fürs unnötige Foul, sondern auch für die nur zwei Spiele andauernde Sperre für den zuletzt in Gratkorn haltenden Demir. „Zwei Spiele sind bei so einem Foul, wo es dann auch noch so eine schwere Verletzung gab, nicht wirklich gerechtfertigt. Da muss sich der BFV schon auch hinterfragen, denn Schiri Alfred Kern schrieb alles richtig in seinen Bericht. Da passt dann irgendwas nicht zusammen“, so Jennersdorfs Verantwortlicher Martin Sitzwohl.