Eine Pflichtaufgabe im Nordburgenland

Nach dem 4:0-Heimsieg über Oberpetersdorf verdiente man sich ganze fünf freie Tage, ehe Trainer Florian Hotwagner nur am gestrigen Mittwoch und morgigen Freitag zum Training bittet. Regenerieren für den Burgenlandliga-Saisonendspurt, der den SVO im besten Falle in die Regionalliga bringen soll. „24 Punkte“ aus acht Spielen möchte Sportkoordinator Peter Lehner dabei am liebsten sehen, wobei selbst das nicht zwingend reichen muss, aber, so Lehner: „Dann sei es eben so.“

Am Montag wird die „Ruhephase“ dann mit dem Gang zum 1. Klasse Nord-Spitzenreiter Steinbrunn unterbrochen. Der Traditionsverein will ins Halbfinale des BFV-Cups und sieht sich dabei auch als klarer Favorit. Trainer Florian Hotwagner: „Uns erwartet sicher ein tiefstehender Gegner, den wir bespielen müssen. Es wird nicht einfach, aber wir wollen eine Runde weiterkommen.“