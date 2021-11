Gesucht wird die Torgefahr

Es hätte das Wochenende für den SC Pinkafeld werden können: Oberwart verlor in Ritzing erstmals, Parndorf zeigte sich spielfrei und auch wenn Siegendorf seinen Abschluss in St. Margarethen gewann, wäre man bei einem Erfolg beim Derby in Markt Allhau wieder mit von der Meister-Partie gewesen. Dazu kam es aus diversen Gründen nicht. Zum einen, weil man im Waldstadion früh einen Elfer vergab und sich von diesem Schock irgendwie auch nie mehr erholte. So war der Auftritt vor der Pause noch in Ordnung, ehe man sich dann kurz nach Seitenwechsel einen frühen Doppelpack einfing und so schnell auf die Verliererstraße geriet. „Es war schon ein bitterer Abschluss“, erklärte Sektionsleiter Alex Diridl, der anfügte: „Sie machten es uns sehr schwer.“ Die wirklichen Ideen fehlten über die gesamte Dauer nämlich und offensive Aktionen blieben so rar gesät. „Uns fehlte offensiv die Power, wobei Chancen durchaus da waren“, sagte Diridl weiter, dessen Mannen sich nun in eine kurze Pause verabschieden. Diese dauert knapp zwei Wochen. Dann steht ein Test an, der den Leistungsstand eruieren und in weiterer Folge das Heimprogramm diktieren soll. „Der regiert dann bis Anfang Jänner.“ Wie es mit etwaigen Hallen-Bemühungen aussieht, ist schwer vorherzusehen, aber Stand jetzt wird das auch aufgrund der aktuellen Corona-Situation wieder ausgelassen.

Kadertechnisch scheint sich der Traditionsklub ebenfalls etwas neu aufzustellen. Es gibt viele gleichwertige Kicker innerhalb des Gefüges, die bei nur elf freien Startplätzen nicht immer mitwirken können. Das bringt natürlich Unzufriedenheit samt Wechselwünsche mit sich. „Es folgen nun noch Gespräche mit den Spielern, aber es kann schon sein, dass sich etwas tut“, berichtete der Sektionsleiter, der anfügte: „Ich würde auch Abgänge nicht ausschließen.“ Gesucht wird beim SCP dabei Folgendes: „Es kann sein, dass wir in der Breite etwas machen und wir brauchen vorne mehr Torgefahr.“