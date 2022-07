Letzte Gespräche in Sachen Transfers

Werbung

Olbendorf. Der SVO verpflichtete mit Sebastian Plank einen Mittelfeldallrounder vom UFC Siget. Zudem zeigt man sich, so Sektionsleiter Ronald Jallitsch, mit der getätigten Verpflichtung des Ungars Milan Angyan sehr zufrieden: Der Neuzugang traf beim 5:3-Testspielsieg über Kirchfidisch dreifach.

Wiesfleck. Stürmersuche abgeschlossen! Das kann sich der SCW auf die Fahnen schreiben. Mit Simon Zupancic schlägt ein 23-jähriger slowenischer Angreifer beim Aufsteiger auf. „Er war vergangene Woche im Testspiel gegen Rotenturm (Endstand 6:2, Anm.) im Einsatz und hat gleich gefallen“, so Obmann Heinz Putz.

Kroisegg. Der SVK verzeichnet einen positionsgetreuen Wechsel im Mittelfeld. Husejn Sakusic verlässt den Verein, neu kommt dafür Bence Racz –im Burgenland bekannt aus seiner Zeit in Deutsch Kaltenbrunn oder Zuberbach. Zuletzt spielte Racz für den SV Grimmenstein in Niederösterreich.

Hochart. Stefan Zingl wechselt nach Schäffern, Emrah Yeter legt eine Karrierepause ein; somit stehen zwei Abgänge beim SV Hochart. An neuen Spielern sei man dran, so Obmann Dieter Höfler zu Wochenbeginn, wobei noch nix Fixes zu Buche stand.

Hannersdorf. Der SV Hannersdorf hat einen Legionärstausch vorgenommen. So werden Emil Hamzagic und Matija Antunovic nicht mehr für den SVH spielen, dafür sind drei neu: Den Transfer von Edelzangler Darko Hitrec (Edelserpentin) bestätigte man bereits in der Vorwoche, nun stoßen mit Ivan Bogdanovic und Leo Jakopec zusätzlich zwei junge Kroaten zum SVH. Bogdanovic soll der neue Abwehrchef werden, Jakopec ist offensiv vielseitig einsetzbar. Außerdem wird Daniel Mayer wieder im Dress der Hannersdorfer auflaufen. Der Offensivakteur wechselt aus Großpetersdorf zurück nach Hannersdorf.

Deutsch Schützen. Der SV Deutsch Schützen verpflichtete Kristof Horvath als neuen Tormann. Der 28-Jährige kommt vom SC Lockenhaus-Rattersdorf und war bereits in den ersten beiden Testspielen gegen Grafenschachen (3:3) und Vasvar (1:2) im Einsatz.

Gerersdorf-Sulz. Mit Luka Jurovic und David Goricanec zog der UFC zwei routinierte kroatische Legionäre an Land. Beide kickten in Österreich bereits für den SV Kroisegg, Goricanec außerdem für den USV Burgauberg. Jurovic ist in der Innenverteidigung beheimatet. Goricanec soll im Angriff für die nötigen Tore sorgen.

Rohrbrunn. Neben Top-Torjäger Filip Frigo verlässt auch der zweite kroatische Offensivspieler, Dario Soltic, den SVR. Im Gegenzug sicherte man sich die Dienste der beiden Ex-Dobersdorf-Kicker Ibrahim Diallo und Morlaye Mamata Sylla. An zwei Kroaten sei man noch dran, wie Trainer Dietmar Gmoser am Dienstag gegenüber der BVZ verriet.