Der Eltendorfer Edelzangler Robin Pummer, der am ersten Spieltag gegen Gerersdorf-Sulz nach einem Kreislaufzusammenbruch mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen werden musste, befindet sich auf dem Weg der Besserung. Das bestätigte Trainer Gerhard Pummer. Der junge Spieler muss nun eine dreimonatige Pause einlegen und wird dann wohl spätestens im Frühjahr in den Kader zurückkehren. Auch die Eltern von Kicker Robin Pummer möchten sich herzlich bei Masseur Andras Jurasits, Krankenschwester Melanie Wiesner und der gesamten Belegschaft der Herz-Station in Oberwart für die schnelle medizinische Versorgung ihres Sohnes bedanken.

Zudem: Stürmer Martin Boa wurde in der vergangenen Woche erfolgreich am Kreuzband operiert und befindet sich ebenfalls auf dem Weg der Besserung.