Mit den beiden Legionären Petar Bracevic und Mihael Turniski wollte der ASV Gemeinde Tobaj in die neue Saison starten und die Mission Aufstieg angehen. Aus diesem Wunsch wird nichts. Beim Aufstiegsaspiranten tat sich am vergangenen Freitag nämlich ein großes Problem auf. Die kroatischen Legionäre teilten mit, dass sie nicht für die ASV kicken werden.

„Sie haben einfach geschrieben, dass sie in Kroatien bleiben und nicht mehr kommen“, erklärte Kapitän Lukas Spirk. Erst vor zwei Wochen schlugen die Legionäre ihre Zelte beim ASV auf und unterschrieben einen Vertrag.

Gründe für ihre Entscheidung nannten die Akteure keine, aber „wir können es nicht ändern und müssen die Situation annehmen“, sagte Spirk, der bereits intensiv nach Ersatz fahndete: „Wir sind bereits mit einigen Kandidaten in Kontakt.“ Am Freitag testet der ASV Gemeinde Tobaj gegen 2. Liga-Klub SV Eberau, wo beim ASV wohl Testspieler mit an Bord sein werden.