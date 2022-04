Nachwuchs lieferte Start nach Maß

Werbung

Langsam aber sicher nimmt auch der Nachwuchsfußball im Frühjahr 2022 vollends an Fahrt auf. So standen am Osterwochenende einige wichtige Duelle in den drei Leistungsligen am Programm.

Mit vielen südlichen Siegen, denn von der U16 bis zur U14 sind unsere Jungs schon gut in Schuss. So holte sich die „16er“ des Nachwuchses aus Punitz, wo schon sehr viele in Kohfidisch, Eberau oder Neuberg an der Ersten schnuppern, noch am Ostersonntag gegen St. Georgen ein 2:0. Am gestrigen Mittwoch ging es dann auch für Oberwart los, die nach Redaktionsschluss auf eben diese St. Georgener trafen.

Auch in der U15 sieht es aktuell top aus, kam die SPG Avita Therme mit zwei Erfolgen aus den Startlöchern. Nicht ganz so gut klappte es für die Olbendorfer, die noch auf ihre ersten Zähler warten. Die nächste Chance gibt es am Samstag gegen Neckenmarkt.

Und in der „14er“? Dort sind die Kicker der SPG KiKoBa ebenfalls eines der Spitzenteams. Mit einem Sieg und einem Remis hält man weiter Tuchfühlung zum aktuellen Spitzenreiter vom Mattersburger Sportverein 2020. So steht am Samstag, 10.30 Uhr, das Topspiel gegen den Tabellenführer an. Die Güssinger Jungs treffen dann einen Tag später um 14.30 Uhr auf SPG Juniors.