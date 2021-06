Beim Oberwarter Traditionsverein nähert man sich langsam der heißen Phase seiner Vorbereitung. So stand am vergangenen Samstag das erste Testspiel in Schlaining auf dem Programm, wo man auch mit 2:0 gewann. „Sie waren ein guter Gegner und wir sahen auch, woran wir noch arbeiten müssen“, erklärte Sportkoordinator Peter Lehner, wobei Arbeit ein gutes Stichwort ist.

Denn ganz fertig ist der Kader der SVO-Ersten noch nicht. Bei Elias Jandrisevits, aktuell beim GAK unter Vertrag, sieht es bezüglich einer Leihe gut aus, auch wenn zu Wochenbeginn noch kein Vollzug vermeldet wurde. Auf der Position des Innenverteidigers regiert weiter das Motto: abwarten! Auch wie es Christian Deutschmann geht und wenn es beim Steirer nicht geht, wird der Markt nochmals sondiert.

Ein richtiger Knaller steht dann am kommenden Mittwoch, ab 18 Uhr, auf dem Programm, denn der SK Rapid Wien gastiert zu einem Testspiel im Oberwarter Informstadion. „Das wird für jeden von uns ein tolles Erlebnis“, so Lehner, der ergänzte: „Wir erhoffen uns ein gutes Auftreten unserer Elf, denn es ist immer spannend, sich mit den Besten zu messen. Es wäre schön, ein richtiges Fußballfest zu feiern.“