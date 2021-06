Dario Tadic (l.) kickt schon einige Jahre beim TSV Hartberg und etablierte sich da auch in der höchsten Liga des Landes. Am Samstag gibt es eine Rückkehr zu seinem Stammverein, denn der Bundesligist trifft in einem Testspiel auf den SC Pinkafeld. Fehlen wird dann der zweite SCPler in Diensten des TSV: Stefan Rakowitz kann nicht mitwirken.

