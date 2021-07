Eigentlich hat der Kroate Tomislav Kantolic 2019 seine Karriere im Burgenland schon für beendet erklärt, doch für seine Freunde in St. Michael ist er in der Not immer zu haben. So auch am vergangenen Wochenende im Cupduell gegen Deutschkreutz, als die Radakovits-Truppe von vielen Ausfällen geplagt war.

Am Donnerstag kontaktiert, zwei Tage später schon wieder mit den Fußballschuhen am Rasen – das gibt es nicht so oft. „Er ist einfach ein Wahnsinn. Vom Charakter her ein Top-Mensch. Wenn man ihm am Donnerstag schreibt, dann muss schon ganz viel schief gehen, dass er nicht kommen würde. Er fragt nicht, was das kostet, sondern kommt einfach“, dankte der Sportliche Leiter Rudolf Kopitar seinem mittlerweile 36-jährigen „Edel-Notnagel“ für die Aushilfe beim 1:6.