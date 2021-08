Nach nur zwei Runden muss sich der SV Kirchfidisch auf Trainersuche begeben. Der bisherige Chefcoach Willi Oswald trat nach der 1:3-Niederlage gegen den SV Deutsch Schützen zurück. „Leider – er war ein super Typ“, sagte Sektionsleiter Christian Schaffer. Oswald kam zu Beginn der Saison 2018 als Co-Trainer von Rene Csencsits zum SVK. Nach dem Abgang von Csencsits zum 2. Liga-Verein SV Neuberg, übernahm Oswald zur Saison 2019 das Amt des Cheftrainers. Nach zwei Jahren folgte nun zu Wochenbeginn der Rücktritt.

In Kirchfidisch fahndet man nun eifrig nach einem neuen Übungsleiter. „Es haben bereits Gespräche stattgefunden“, berichtete Sektionsleiter Christian Schaffer. Am gestrigen Mittwoch leitete Spieler Dominik Szendi das Training. Am Wochenende wartet auf die Kirchfidischer, die nach zwei Spielen bei einem Punkt halten, das Spiel gegen den ASKÖ Markt Neuhodis.